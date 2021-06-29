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تدشين خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات في الشرقية

تدشين خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات في الشرقية

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تدشين خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات في الشرقية

تدشين خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات في الشرقية
http://almnatiq.net/?p=998688
المناطق - الشرقية

دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، خدمة الاعتماد الإلكتروني للمصانع والموردين والمختبرات، والتي تأتي ضمن برنامج التحول الرقمي، وبدأت الأمانة بتفعيله في كافة خدماتها، بمقر الأمانة.
وأكد مدير عام رفع كفاءة المشاريع المهندس عبدالرحمن الزهراني أن هذه الخدمة تعمل على زيادة نسبة الناتج المحلي، وتوفير قائمة معتمدة من المصانع والموردين والمختبرات، وسرعة استقبال وإرسال المعاملات، وتجاوز مشكلة البعد الجغرافي والزمني، مشيراً إلى أنها تستهدف جميع المصانع والموردين والمختبرات وخلاطات الإسفلت والكسّارات التي تقوم بتوريد منتجاتها وخدماتها لمشروعات أمانة المنطقة الشرقية.
يذكر أن هذه الخدمة تعتبر أول اعتماد إلكتروني يسهم في استقطاب الموردين من داخل وخارج المنطقة، ويساعد على التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات الموردة لمشروعات أمانة المنطقة الشرقية للمواصفات والمعايير القياسية والفنية المعتمدة.

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