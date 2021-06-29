صحة جازان تستحدث 5 عنايات مركزة بسعة 16 سريرا

المناطق - جازان

استحدثت صحة جازان 5 عنايات مركزة في مستشفى الحرث العام ومستشفى بني مالك العام ومستشفى العيدابي العام ومستشفى ضمد العام ومستشفى العارضة العام وذلك بواقع 16 سريرا تحت إشراف مركز الطب الاتصالي.

وأبانت صحة جازان أن مركز الطب الاتصالي يقوم بمتابعة الحالات الحرجة في هذه المستشفيات من خلال معاينتهم وتشخيصهم وتقديم الاستشارة الطبية لهم وتقديم خطة علاجيه لهم عن طريق منظومة إلكترونية صوتية ومرئية ومعلوماتية وذلك عبر ربط هذه المنظومة بالمرافق الصحية من خلال أنظمة الرعاية الصحية عن بُعد (الطب الاتصالي) والتي من شأنها تعزيز وتسهيل تقديم الرعاية الصحية لهم.