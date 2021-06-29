أمانة جازان تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت بمحافظة جزر فرسان

المناطق - جازان

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة جزر فرسان جولاتها الرقابية اليوم، على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وأسواق النفع العام والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الأمانة أن جميع البلديات التابعة لها تنفذ أعمالها الرقابية على مدار الساعة، مشددة في الوقت ذاته من تطبيق الإجراءات الوقائية بهدف سلامة الجميع، وتطبيق العقوبات بحق المنشآت و المحال المخالفة، والتأكيد على جميع مرتادي المحال والأسواق التجارية والمولات والمقاهي تحميل تطبيق “توكلنا”, ولبس الكمامات, وقياس درجة الحرارة.