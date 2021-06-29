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أمانة الجوف وبلدياتها تتأهب للعيد مبكرا بتكثيف الجولات الرقابية وتهيئة المتنزهات والحدائق للزوار

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أمانة الجوف وبلدياتها تتأهب للعيد مبكرا بتكثيف الجولات الرقابية وتهيئة المتنزهات والحدائق للزوار

أمانة الجوف وبلدياتها تتأهب للعيد مبكرا بتكثيف الجولات الرقابية وتهيئة المتنزهات والحدائق للزوار
http://almnatiq.net/?p=998695
المناطق - الجوف

شرعت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها في الاستعداد المبكر لعيد الأضحى المبارك من خلال خطة لتكثيف الجولات الرقابية وأعمال النظافة وتأهيل المتنزهات والحدائق.
ووجه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان بتكثيف جولات الرقابة الميدانية على المولات والأسواق والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وشدد المهندس الشرعان على عدم التهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين.
كما وجه أمين المنطقة بالعمل على تهيئة المتنزهات والحدائق للزوار خلال العيد، وصيانة المرافق والألعاب وضمان توفر كافة متطلبات السلامة. وأكد على الاهتمام بخدمات النظافة ودورات المياه، إلى جانب أعمال التطهير والتعقيم في المتنزهات والشوارع والمواقع العامة.
وحث المهندس الشرعان الجميع على مضاعفة الجهود لتجهيز المتنزهات والحدائق للزوار، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وفقاً لتوجيهات سمو أمير الجوف، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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