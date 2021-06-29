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أمانة الشرقية: تطوير آلية العمل في مركز الأزمات والمخاطر وتكليف منصور العسيري مديراً للمركز

أمانة الشرقية: تطوير آلية العمل في مركز الأزمات والمخاطر وتكليف منصور العسيري مديراً للمركز

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أمانة الشرقية: تطوير آلية العمل في مركز الأزمات والمخاطر وتكليف منصور العسيري مديراً للمركز

أمانة الشرقية: تطوير آلية العمل في مركز الأزمات والمخاطر وتكليف منصور العسيري مديراً للمركز
http://almnatiq.net/?p=998702
الدمام- المناطق

ناقشت أمانة المنطقة الشرقية، صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 19/11/1442هـ، آلية تطوير العمل في مركز الأزمات والمخاطر بوكالة التعمير والمشاريع، والتي من شأنها إدارة أزمات ومخاطر العمل البلدي بكفاءة عالية، وتضمنت أهداف المركز في تنسيق وتوحيد كافة جهود أمانة المنطقة الشرقية والجهات ذات العلاقة لتمكينها في مواجهة الأزمات والمخاطر بأشكالها المختلفة؛ لتحقيق عملية التكيف الاستراتيجي وتأمين بيئة آمنة ومستقرة.

وأكّد الأستاذ منصور العسيري مدير مركز الأزمات والكوارث خلال الاجتماع، أن المركز يسعى لتطوير آلية العمل ورفع مستوى كفاءة الكادر وفق منهجية عالمية في هذا المجال، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، وتحقيق الاستعداد التام وبشمولية أوسع على مستوى المنطقة الشرقية؛ ليكون المركز ذا نطاق إشرافي في المنطقة؛ لما قد لا يحدث والتعامل مع ما حدث، والتأهب – لا سمح الله – لأي أزمات أو مخاطر متوقعة، منوّهاً إلى سعي الأمانة لتفعيل الاتفاقيات والمبادرات التي تصُب في مصلحة المركز ليعمل على أكمل وجه، إضافةً إلى تطوير غرفة العمليات وفق أفضل المعايير العالمية، وتكثيف التأهيل للفرق الميدانية المكلّفة لتكون مؤهلة لتولّي مهام أكبر في ذات السياق.

من جهته أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير قراراً يقضي بتكليف الأستاذ منصور بن إبراهيم العسيري مديراً لمركز الأزمات والمخاطر.

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