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أمير منطقة تبوك يرعى جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 34 غداً

أمير منطقة تبوك يرعى جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 34 غداً

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أمير منطقة تبوك يرعى جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 34 غداً

أمير منطقة تبوك يرعى جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 34 غداً
http://almnatiq.net/?p=998705
تبوك- فايز السميري:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز، حفل جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 34 مساء غداً الأربعاء, وذلك بفندق جراند ميلينيوم تبوك .
وسيكرم سموه المتميزين في مجالات الجائزة المختلفة التي تشمل: جائزة التميز في الخدمة المجتمعية وجائزة التميز في الإبداع والابتكار بالإضافة إلى التفوق العلمي.
وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز تحظى برعاية ودعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك منذ انطلاق مسيرتها الممتدة لأكثر من 34 عاماً، حتى أضحت واجهة حضارية وثقافية مميزة لمنطقة تبوك وحافزاً للتنافس بين الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي ومجالاً للتميز بين الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية.
وأعرب أمين عام الجائزة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على دعمه الدائم لأبناء وبنات المنطقة والتكريم الذي يحظى به المتميزون والمتفوقون .

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