الإمارات تسجل 5 وفيات و2184 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2184 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 631.160 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1807 حالات وفاة، مشيرةً إلى تعافي 2105 حالات، ليرتفع الإجمالي إلى 609.711 حالة.