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البوابة الالكترونية لأمانة عسير تستقبل اكثر من ٣ الاف زائر

البوابة الالكترونية لأمانة عسير تستقبل اكثر من ٣ الاف زائر

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البوابة الالكترونية لأمانة عسير تستقبل اكثر من ٣ الاف زائر

البوابة الالكترونية لأمانة عسير تستقبل اكثر من ٣ الاف زائر
http://almnatiq.net/?p=998719
المناطق - عسير

قدمت البوابة الإلكترونية لأمانة منطقة عسير العديد من الخدمات والتي اتاحت الوصول لجميع الخدمـات الإلكترونية التي يحتاجها المستفيد حيث استقبلت ما يقارب 3000 زائر للاستفادة من الخدمات التي تقدمها البوابة .
و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة و بلدياتها قد استقبلت بشكل الكتروني من خلال نظام خدمة العملاء خلال الثلاث الأشهر الماضية ما يقارب 13462 طلب الكتروني وذلك دون الحاجة لزيارتهم لمقر الأمانة و البلديات بالمنطقة .
وعلى مستوى المعاملات الداخلية وانجازها فقد تم خلال الثلاث اشهر الماضية استقبال ما يقارب 2246 معاملة وتصدير ما يقارب 11585 على مستوى الأمانة وذلك بشكل الكتروني من خلال نظام التعاملات الإلكترونية بالأمانة.
فيما تم الانتهاء من ربط 17 بلدية من بمركز البيانات الرئيسي بالأمانة مما اسهم الى رفع جودة الخدمات المقدمة، و تعزيز مبدأ الحوسبة السحابية، ورفع مستوى أمن المعلومات , وكفاءة العمل وضمان استمرارية الخدمات الرقمية المقدمة، وتحقيق أحد أهداف برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة 2030. لكي يتمكن القطاع البلدي من توفير مستويات لأمن المعلومات وفق أعلى المعايير العالمية وتقليص احتمالات اختراق مراكز البيانات بالأمانات ، واكتشاف الثغرات والهجمات وسرعة معالجتها .
وختم الحميدي تصريحه مؤكداً على مساعي امانة منطقة عسير لتقديم كافة الخدمات الالكترونية التي تهدف الى سرعة إنجاز المعاملات، وتحقيق تطلعات الدولة في تفعيل الحكومة الالكترونية برؤية 2030 التي حققت نقلة نوعية في نظام التعاملات الالكترونية الذي انعكس إيجاباَ على كافة مناحي الحياة الاجتماعية , والاقتصادية، والخدمية في المملكة .

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