فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يدرب الكادر الطبي في عدن على البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا

المناطق - واس

واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية , تدريب الكوادر الصحية في عموم المحافظات اليمنية على البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجرى أمس تقديم دورة تدريبية في محافظة عدن استهدفت 40 مستفيدا من الكادر الطبي وتستمر لمدة خمسة أيام، حيث تهدف إلى رفع القدرات الطبية للمستفيدين وتحسين الأداء الخدمي الصحي في مواجهة الوباء.

وأشاد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية في اليمن الدكتور علي الوليدي بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة ودعمه الكبير للقطاع الصحي في اليمن خصوصا في ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن تدريب الكادر الطبي يمثل أهمية بالغة لمواجهة أي موجات قادمة من الفيروس.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الصحية بمراكز العزل في اليمن، كما قدم الأدوية والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية، في إطار مساندة المملكة للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا.