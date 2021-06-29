أمير الحدود الشمالية: القيادة وفّرت كل سبل النجاح لإعداد “وعد الشمال” لتكون مدينة صناعية نموذجية متكاملة

المناطق - الحدود الشمالية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, الرئيس التنفيذي لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات المهندس محمد بن عيسى مروحي المعين حديثًا، يرافقه الرئيس السابق المهندس حمد بن معتق الرشيدي.

وأكد سموه أن القيادة الرشيدة -حفظها الله- وفّرت كل سبل النجاح لإعداد “وعد الشمال”، لتكون مدينة صناعية نموذجية متكاملة، تدعم قطاع التعدين لأن يكون الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي، بعد النفط والبتروكيماويات، عادًا المدينة ترجمةً لرؤية 2030، التي تسعى للاستفادة المثلى من الموارد المعدنية غير المستغلة بالمملكة، مؤكدًا حرصه على تقديم كل ما يمكن من دعم ومساندة لدفع عجلة التنمية والاستثمار، وتوسع الأعمال في المنطقة.

وقال : “نتطلع أن تسهم شركة معادن وعد الشمال للفوسفات بتنويع مصادر الدخل بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030، وتوفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للسعوديين عمومًا، ولأبناء المنطقة تحديدًا، وتطوير قطاع التعدين الواعد، ودعم المنطقة بما يضمن تحقيق التنمية الوطنية المتوازنة والمستدامة، وزيادة رفاهية المواطنين وتنمية منطقة الحدود الشمالية اقتصاديًا واجتماعيًا”.