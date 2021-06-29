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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 20 طنًا من السلال الغذائية في حضرموت
http://almnatiq.net/?p=998730
المناطق - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 20 طنًا و437 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي تريم والشحر بمحافظة حضر موت اليمنية، استفاد منها 1,337 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

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