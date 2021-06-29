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أمير مكة المكرمة يستقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

أمير مكة المكرمة يستقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

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أمير مكة المكرمة يستقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

أمير مكة المكرمة يستقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
http://almnatiq.net/?p=998740
المناطق - مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل بحضور مسؤولي الوزارة وأمناء محافظات المنطقة.
وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المتعلقة بالتنمية في المنطقة من حيث الإسكان والخدمات البلدية والرامية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

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