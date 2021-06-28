نائب أمير حائل يستقبل مدير وحدة تحقيق الرؤية المكلف بالإمارة

المناطق - حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير وحدة تحقيق الرؤية المكلف بالإمارة أحمد العتيبي.

ونوه سموه بما حققته رؤية المملكة 2030 بدعم القيادة الحكيمة – حفظها الله – التي كان تركيزها على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، والتركيز في مرحلتها الحالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر، مشيرًا إلى تمكين دور وزارة الداخلية ضمن منظومة رؤية المملكة 2030 بمتابعة من سمو وزير الداخلية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المبادرات وتحقيق التكامل الفعال مع الجهات المنفذة والداعمة، والتوظيف الأمثل لكفاءات وموارد الوزارة بما يضمن تعزيز دور الوزارة لتحقيق أهداف الرؤية.

إثر ذلك جرى استعراض مجريات العمل بوحدة تحقيق الرؤية في إمارة المنطقة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تسهم بها وزارة الداخلية وقطاعاتها، والاطلاع على التقرير السنوي لوزارة الداخلية وقطاعاتها وبعض المؤشرات التي يراقبها ويصدر تقاريرها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية “أداء”، والدليل الاسترشادي لربط هوية المملكة، ومتابعة إدارة الجودة بالإمارة وشهادة الأيزو التي حصلت عليها الإمارة.