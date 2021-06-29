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سماحة مفتى عام المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية

سماحة مفتى عام المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية
http://almnatiq.net/?p=998770
المناطق - واس:

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء في مقر الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية ،الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.

واستعرض الدكتور السويلم التوجهات التي ستعمل عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في الفترة القادمة وأعمالها ، كما استمع الدكتور السويلم إلى توجيهات سماحة المفتي وأعضاء اللجنة في الجوانب الشرعية بشأن احترام الملكية الفكرية .

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