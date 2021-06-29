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بتوجيهات أمير المنطقة.. صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

بتوجيهات أمير المنطقة.. صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

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بتوجيهات أمير المنطقة.. صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

بتوجيهات أمير المنطقة.. صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=998776
المناطق فتحيه عبدالله

بناء على توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ، بضرورة تكثيف الجولات الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية قامت صحة الشرقية بجولات تفتيشية مكثفه بالدمام والظهران والخبر على المحلات التجارية ومنشآت الصحة العامة للتأكد من الالتزام بتطبيق البروتوكولات الصحية الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.
وشملت الجولات على والمنتجعات السياحية بشاطئ نصف القمر
بالظهران وذلك بالتعاون مع امانة المنطقة الشرقية وشرطة الظهران ووزارة السياحة و مكتب العمل وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه حفظهم الله.

وقد أسفرت الجولات عن ضبط عدد من المخالفات من بينها عدم ارتداء الكمام وعدم تطبيق التباعد ونتج عنها 10 مخالفات وتم إغلاق عدد من المحلات المخالفة للاشتراطات الصحية.
كما تؤكد الصحة ممثلة بإدارة الصحة العامة بأنها ستكثف جولاتها خلال الأيام القادمة على المنتجعات السياحية والأماكن العامة والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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