احدث الأخبار

أمير تبوك يستقبل سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية تنفذ 1695 جولة رقابية وتضبط 92 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 بتوجيهات أمير المنطقة.. صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 سماحة مفتى عام المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي
أبرز المواد
 الشركة السعودية لإعادة التمويل توقع اتفاقية شراء “محفظة عقارية”
أبرز المواد
 عبر منصة اليونيسكو الرسمية .. ابن حثلين يفتتح مؤتمراً دولياً لخبراء الإبل
أبرز المواد
 ” الأحساء ” .. وجهة الطبيعة والأصالة في صيف السعودية
المنطقة الشرقية
 أمير المدينة المنورة يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.. إنتاج 19.5مليون مصحف سنويا
منطقة المدينة المنورة
 17 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال شهر مايو بنمو 11%
أبرز المواد
 ” السعودية ” الثانية عالميًا والأولى على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يستقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
منطقة مكة المكرمة
أمير تبوك يستقبل سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة

أمير تبوك يستقبل سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة

منطقة تبوك
أمانة الشرقية تنفذ 1695 جولة رقابية وتضبط 92 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1695 جولة رقابية وتضبط 92 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

المنطقة الشرقية
بتوجيهات أمير المنطقة.. صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

بتوجيهات أمير المنطقة.. صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

المنطقة الشرقية
سماحة مفتى عام المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية

سماحة مفتى عام المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية

أبرز المواد

أمانة الشرقية تنفذ 1695 جولة رقابية وتضبط 92 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1695 جولة رقابية وتضبط 92 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=998777
الدمام - المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين 29/يونيو/2021م، 1695 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 4 منشآت مخالفة، وضبط 92 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 16 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940

روابط ذات صلة

بتوجيهات أمير المنطقة.. صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

بتوجيهات أمير المنطقة.. صحة الشرقية تنفذ جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
” الأحساء ” .. وجهة الطبيعة والأصالة في صيف السعودية

” الأحساء ” .. وجهة الطبيعة والأصالة في صيف السعودية
تعليم الشرقية ينتزع ميداليتان برونزية ضمن منافسات أولمبياد الفيزياء الأوروبي

تعليم الشرقية ينتزع ميداليتان برونزية ضمن منافسات أولمبياد الفيزياء الأوروبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*