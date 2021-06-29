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أمير تبوك يستقبل سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة

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أمير تبوك يستقبل سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة

أمير تبوك يستقبل سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=998778
تبوك- علي العميري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا والوفد المرافق لها التي تزور منطقة تبوك حالياً.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
وعبرت سفيرة مملكة هولندا عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة مبديتاً إعجابها بما شاهدته بمنطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية وفي نهاية الاستقبال تسلّم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة

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