أمير القصيم يقلّد أحد منسوبي العمليات المشتركة بالإمارة رتبته الجديدة

المناطق - واس:

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه اليوم، الرائد رائد فيحان المطيري من منسوبي العمليات المشتركة بإمارة المنطقة ، رتبته الجديدة “رائد”، بحضور وكيل الشؤون الأمنية بالإمارة اللواء الدكتور نايف المرواني ومدير إدارة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة العقيد حمدي الحمدي.

وتمنى سموه للرائد المطيري التوفيق في مهام عمله.

فيما عبر المطيري عن سعادته بهذه الثقة، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد، بما يحقق الآمال والتطلعات.