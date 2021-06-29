فيديو.. هل يمكن الاستغناء عن العملات الورقية في المملكة؟ محلل مالي يوضح

المناطق - الرياض:

أوضح المحلل المالي حمد العليان أن جائحة كورونا عادت بالنفع على التحول شبه الكامل في عمليات الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على البيع النقدي “الكاش”.

وبين ، خلال لقائه على قناة “الإخبارية” اليوم (الثلاثاء)، أن نسبة سكان المملكة من الشباب كبيرة وغالبيتهم يستخدمون الأجهزة الذكية، مبينًا أنه بالرغم من التوقعات بأن تقل عمليات البيع النقدي في المستقبل، فإنه لا غنى عن “الكاش”.

وأضاف أن هناك بعض الدول في أفريقيا وشرق أوروبا لا تعتمد على عمليات الدفع الإلكتروني حتى الآن، لافتًا إلى أن ذلك يرجع لعدم وجود بنية تحتية قوية لدى تلك الدول مثل المملكة.