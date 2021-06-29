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صحة تبوك تبدأ في تطعيم الفئة العمرية من “12 – 18” عاماً بلقاح كورونا

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صحة تبوك تبدأ في تطعيم الفئة العمرية من “12 – 18” عاماً بلقاح كورونا

صحة تبوك تبدأ في تطعيم الفئة العمرية من “12 – 18” عاماً بلقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=998808
المناطق - تبوك:

بدأت صحة تبوك في تقديم الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من (12-18) عاماً بالتاريخ الميلادي من خلال مراكزها عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق صحتي.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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