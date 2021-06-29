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“الانضباط” تُغرم الاتحاد وتمنحه مهلة أخيرة

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http://almnatiq.net/?p=998826
المناطق - الرياض:

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الوطني لكرة القدم، تغريم نادي الاتحاد، مبلغاً وقدره 155 ألف ريال، بعد ثبوت مخالفة النادي لقرارين.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق، قراراً بفرض غرامة مالية على نادي الاتحاد قدرها (145000) ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح نادي هجر.

كما غرمت اللجنة، نادي الاتحاد مبلغ وقدره 10 آلاف ريال، لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات لصالح اللاعب عمر عاصم بخاري.

وهددت اللجنة نادي الاتحاد في حال عدم الالتزام بتنفيذ القرار خلال 30 يوماً فإنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الـ 4 من المادة (85).

وتنص الفقرة الـ4 من المادة (85) بخصم النقاط على أن يكون الخصم متناسبًا مع المبلغ المستحق، وذلك في حال ثبوت مخالفة النادي في المرة الأولى، ويُمنع من التسجيل في المرة الثانية، وتطبق عقوبة الهبوط إلى درجة أدنى في المرة الثالثة.

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