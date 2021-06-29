بر جازان تطلق مبادرة كسوة العيد لأكثر من 40 ألف مستفيد

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أطلقت جمعية البر الخيرية بجازان اليوم ، مبادرة كسوة عيد الأضحى للعام الحالي تحت شعار ” عيدكم فرحتنا ” لأكثر من 40 ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات الجمعيات الخيرية بالمنطقة.



وتأتي المبادرة ضمن المبادرات والخدمات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها من الأيتام وأسرهم والأرامل والمطلقات والأسر الأكثر احتياجًا، إضافة إلى برامج المساعدات العينية والمالية والسلال الغذائية التي تقدمها بشكل دائم للأسر التابعة لها بجميع المحافظات والمراكز.