بر جازان تطلق مبادرة كسوة العيد لأكثر من 40 ألف مستفيد

بر جازان تطلق مبادرة كسوة العيد لأكثر من 40 ألف مستفيد

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بر جازان تطلق مبادرة كسوة العيد لأكثر من 40 ألف مستفيد

بر جازان تطلق مبادرة كسوة العيد لأكثر من 40 ألف مستفيد
http://almnatiq.net/?p=998835
المناطق - واس:

أطلقت جمعية البر الخيرية بجازان اليوم ، مبادرة كسوة عيد الأضحى للعام الحالي تحت شعار ” عيدكم فرحتنا ” لأكثر من 40 ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

وتأتي المبادرة ضمن المبادرات والخدمات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها من الأيتام وأسرهم والأرامل والمطلقات والأسر الأكثر احتياجًا، إضافة إلى برامج المساعدات العينية والمالية والسلال الغذائية التي تقدمها بشكل دائم للأسر التابعة لها بجميع المحافظات والمراكز.

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