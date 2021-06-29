السديس يدشن مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية بمعهدي الحرمين الشريفين وكليتيهما

المناطق - واس:

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية بمعهدي الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي الشريف وكليتيهما، بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني، الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية الدكتور بدر الفريح، و المدير العام لمعهد الحرم المكي الشريف صالح بن دخيل ربه السلمي.



وأوضح معاليه إن المسابقة تهدف إلى التنافس في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية وضبطها وتسعى إلى التحسين والارتقاء فيها من جوانب متعددة، وربط الطلاب والطالبات بالقرآن والسنة وجعلهما منهج حياة.



وأضاف الشيخ السديس أن من فوائد هذه المسابقات تخريج جيل جديد يحفظ القرآن والسنة ويفهمهما ويعمل بهما وفق فهم سلف هذه الأمة، كما أنها تسهم في تقوية الطلاب في مقررات القرآن الكريم والسنة النبوية والتفسير ورفع الهمة بالتنافس الأسمى في تعاهد القرآن والسنة حفظاً وقراءة وفهماً وتدبراً وعملاً، كما يجب التأكيد على أن حاجة التأصيل العلمي لا يمكن بدون حفظ، والأولوية في ذلك تقديم حفظ القرآن والسنة.