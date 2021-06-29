توقعات بطقس شديد الحرارة على هذه المناطق.. بينها الرياض

المناطق - الرياض:

توقع موقع “طقس العرب” أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة في عموم مناطق المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة القادمة، ويكون معتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وتستمر كذلك فرص زخات الأمطار الرعدية محلية الطابع على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.

كما توقع موقع “طقس العرب” درجات حرارة أربعينية في بعض المناطق يوم الأربعاء وترتفع لتصبح خمسينية يوم الخميس، وتستمر في الارتفاعات حتى نهاية الأسبوع لتطال مناطق أوسع.

وتوقع الموقع أن تصل الحرارة في العاصمة الرياض خلال نهاية الأسبوع لأواخر الـ40 مئوية.