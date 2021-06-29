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الأزهر يحذر من لعبة إلكترونية شهيرة تحتوي على هدم الكعبة

الأزهر يحذر من لعبة إلكترونية شهيرة تحتوي على هدم الكعبة
http://almnatiq.net/?p=998858
المناطق - وكالات:

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم (الثلاثاء)، تحذيراً من لعبة “فورتنايات” الشهيرة، وذلك لاحتوائها على ما يجسد هدماً للكعبة المشرفة.

وأكّد المركز على عدم الانسياق وراء الألعاب الإلكترونية المفسدة لعقل الشباب، والتي تحرّض على العنف والكراهية والتطرف والإباحية وغيرها من المفسدات.

وكان الأزهر قد حذّر مسبقاً من اللعبة المشار إليها لتلك الأسباب، ولكنه جدّد تحذيره منها مع قرب بدء موسم الحج لعام 1442هـ، حيث إنه يُطلب من اللاعب هدم الكعبة المشرفة للحصول على امتيازات داخل اللعبة.

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