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أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم وطلبة برنامج نيوم الابتعاث الخارجي غدا

أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم وطلبة برنامج نيوم الابتعاث الخارجي غدا

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أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم وطلبة برنامج نيوم الابتعاث الخارجي غدا

أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم وطلبة برنامج نيوم الابتعاث الخارجي غدا
http://almnatiq.net/?p=998861
المناطق - واس:

يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، غداً الأربعاء في ديوان الإمارة ، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر يرافقه عدد من الطلاب والطالبات المبتعثين ضمن برنامج نيوم للابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس ،الذي يستهدف تمكين أبناء المنطقة من الدراسة في أفضل الجامعات الأمريكية.
وتأتي الزيارة في إطار تشجيع سموه لأبناء وبنات المنطقة وجميع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تأهيل وتدريب الشباب والشابات في برامج أكاديمية متقدمة تعزز فرصهم للمنافسة ودمجهم في سوق العمل وتوفر لهم فرص عمل نوعية في شركة نيوم تمكنهم من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاعات الأعمال المختلفة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الدولية العاملة في نيوم.
يذكر أن 46 طالباً وطالبة من الملتحقين في برنامج نيوم للابتعاث الخارجي، أنهوا سنتهم التحضرية في جامعة فهد بن سلطان، وسيشاركون في هذه الزيارة للاستماع إلى توجيهات سموه.

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