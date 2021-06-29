احدث الأخبار

مركز اللقاحات بجامعة جازان يبدأ تحصين الفئات العمرية من ١٢ – ١٨ عاماً
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم وطلبة برنامج نيوم الابتعاث الخارجي غدا
أبرز المواد
 الأزهر يحذر من لعبة إلكترونية شهيرة تحتوي على هدم الكعبة
أبرز المواد
 توقعات بطقس شديد الحرارة على هذه المناطق.. بينها الرياض
أبرز المواد
 صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 – 18 سنة
أبرز المواد
 “اعتدال” يشارك في مؤتمر أممي رفيع المستوى حول مكافحة التطرف
أبرز المواد
 فيديو.. الإطاحة بمواطنين أطلقا النار في الهواء ونشرا فيديو بذلك
أبرز المواد
 السديس يدشن مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية بمعهدي الحرمين الشريفين وكليتيهما
أبرز المواد
 بر جازان تطلق مبادرة كسوة العيد لأكثر من 40 ألف مستفيد
أبرز المواد
 صحة الباحة تبدأ في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة
أبرز المواد
 تكليف مطلق العنزي مديراً للضمان الاجتماعي برفحاء
أبرز المواد
 “الانضباط” تُغرم الاتحاد وتمنحه مهلة أخيرة
أبرز المواد
مركز اللقاحات بجامعة جازان يبدأ تحصين الفئات العمرية من ١٢ – ١٨ عاماً

مركز اللقاحات بجامعة جازان يبدأ تحصين الفئات العمرية من ١٢ – ١٨ عاماً

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم وطلبة برنامج نيوم الابتعاث الخارجي غدا

أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم وطلبة برنامج نيوم الابتعاث الخارجي غدا

أبرز المواد
الأزهر يحذر من لعبة إلكترونية شهيرة تحتوي على هدم الكعبة

الأزهر يحذر من لعبة إلكترونية شهيرة تحتوي على هدم الكعبة

أبرز المواد
توقعات بطقس شديد الحرارة على هذه المناطق.. بينها الرياض

توقعات بطقس شديد الحرارة على هذه المناطق.. بينها الرياض

أبرز المواد

مركز اللقاحات بجامعة جازان يبدأ تحصين الفئات العمرية من ١٢ – ١٨ عاماً

مركز اللقاحات بجامعة جازان يبدأ تحصين الفئات العمرية من ١٢ – ١٨ عاماً
http://almnatiq.net/?p=998864
المناطق - واس:

بدأ مركز لقاحات كورونا بجامعة جازان تطعيم ذوي الفئات العمرية من (١٢ – ١٨ عاماً), ضمن الحملة الوطنية للتحصين بلقاح (كورونا)؛ وذلك انطلاقاً من دورها في خدمة المجتمع.
وأوضح المشرف على الخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أن الجامعة سخَّرت جميع الطواقم الإدارية والطبية المتخصصة، لتوسيع نطاق المناعة المجتمعية، داعيًا أولياء الأمور إلى المسارعة بتسجيل أبنائهم من هذه الفئة العمرية.
وأشار الدكتور آل عيسى إلى أن الجامعة ومنذ انطلاق حملة التطعيم أسهمت بشكل مميز في خدمة منسوبيها وخدمة مجتمعها من خلال مركز لقاحات كورونا ووحدة لقاحات كورونا المتنقلة، إضافة إلى خدمة لقاحات كورونا داخل السيارات.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم وطلبة برنامج نيوم الابتعاث الخارجي غدا

أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم وطلبة برنامج نيوم الابتعاث الخارجي غدا
الأزهر يحذر من لعبة إلكترونية شهيرة تحتوي على هدم الكعبة

الأزهر يحذر من لعبة إلكترونية شهيرة تحتوي على هدم الكعبة
توقعات بطقس شديد الحرارة على هذه المناطق.. بينها الرياض

توقعات بطقس شديد الحرارة على هذه المناطق.. بينها الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*