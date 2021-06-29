مركز اللقاحات بجامعة جازان يبدأ تحصين الفئات العمرية من ١٢ – ١٨ عاماً

المناطق - واس:

بدأ مركز لقاحات كورونا بجامعة جازان تطعيم ذوي الفئات العمرية من (١٢ – ١٨ عاماً), ضمن الحملة الوطنية للتحصين بلقاح (كورونا)؛ وذلك انطلاقاً من دورها في خدمة المجتمع.

وأوضح المشرف على الخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أن الجامعة سخَّرت جميع الطواقم الإدارية والطبية المتخصصة، لتوسيع نطاق المناعة المجتمعية، داعيًا أولياء الأمور إلى المسارعة بتسجيل أبنائهم من هذه الفئة العمرية.

وأشار الدكتور آل عيسى إلى أن الجامعة ومنذ انطلاق حملة التطعيم أسهمت بشكل مميز في خدمة منسوبيها وخدمة مجتمعها من خلال مركز لقاحات كورونا ووحدة لقاحات كورونا المتنقلة، إضافة إلى خدمة لقاحات كورونا داخل السيارات.