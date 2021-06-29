وزير الاقتصاد والتخطيط يعقد اجتماعاً مع وزير التخطيط القومي الإندونيسي

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عقد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع معالي وزير التخطيط القومي الإندونيسي سوهارسو مونوارفا اجتماعاً ثنائياً على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية.

وناقش الاجتماع دعم المملكة لإندونيسيا خلال فترة ترؤوسها مجموعة العشرين العام القادم وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.