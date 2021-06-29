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“حركية” تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية بالمملكة لمناقشة تحجيج المستفيدي

“حركية” تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية بالمملكة لمناقشة تحجيج المستفيدي
http://almnatiq.net/?p=998894
المناطق_واس

عقدت جمعية الإعاقة الحركية للكبار “حركية ” الاجتماع التشاوري لتنظيم حملة الحج الخاصة بذوي الإعاقة الحركية في مناطق المملكة ، وشارك في الاجتماع الافتراضي جمعية سواعد بالمنطقة الشرقية، وجمعية عازم بمنطقة عسير ، وجمعية ذوي الإعاقة بمحافظة الإحساء .

وفي بداية الاجتماع نوّه المشاركون بدور وزارة الحج والعمرة لتخصيص حصص لحج ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة لهم لتأدية فريضة الحج وحرص الوزارة على تلبية رغبات المعاقين وتمكينهم من أداء الركن الخامس .

وبحث الاجتماع اعتماد الخطة التنفيذية لحج 1442هـ لحج ذوي الإعاقة الحركية، وتوزيع مهام العمل والأدوار التنفيذية
إضافة إلى الاتفاق على الاشتراطات للترشح لحج هذا العام وتضمنت الحـج بــدون مرافق ، وممن لم يسبق لهم تأدية فريضة الحج من ذوي الإعاقة الحركية ، وسلامة المرشح من الأمراض المزمنة ، وتحصينه ضد فايروس كورونا ..

و تسعى حركية من خلال هذا الاجتماع إلى تنظيم ومأسسة حج ذوي الإعاقة بالمملكة بكل يسر وسهولة، وتسخير كافة الوسائل المتاحة لهم ، وتذليل الصعاب التي تعترض أدائهم شعائر الحج نظراً لحالتهم الصحية .

جدير بالذكر أن حركية تنفذ سنوياً برنامج الحج والعمرة، لتحقيق أمنيات ذوي الإعاقة من أداء شعيرة الحج، حيث تسيّر حملات مجهزة بالكامل، تراعي حالتهم الصحية وصعوبة تنقلاتهم في الحرم المكي ، وذلك لإتمام شعائر الحج والنسك دون عناء ومشقة .

وتهدف حركية من خلال برنامج الحج والعمرة إلى تحجيج 200 من مستفيدي الجمعية سنوياً ، والتيسير عليهم لأداء فريضة الحج. وغرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعقيدة السليمة في نفوسهم ، وتعزيز الجانب الروحي لديهم .

واشتملت خدمات البرنامج على توفير سيارات حديثة ومجهزة لذوي الإعاقة ، وسكن مناسب ومهيأ في مكة والمشاعر. وإقامة ندوات ومحاضرات ومسابقات ثقافية قبل وأثناء الحج. وتلبية جميع احتياجات ذوي الإعاقة الحركية. وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الحج والعمرة في حركية منذ انطلاقته 1480 حاج وحاجة من ذوي الإعاقة الحركية ومرافقينهم.

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