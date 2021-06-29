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شرطة منطقة الرياض: القبض على (3) مواطنين ارتكبوا (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي

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شرطة منطقة الرياض: القبض على (3) مواطنين ارتكبوا (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي

شرطة منطقة الرياض: القبض على (3) مواطنين ارتكبوا (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي
http://almnatiq.net/?p=998897
المناطق_واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في أحد أحياء مدينة الرياض، تمثلت في دخول المنازل وسرقة ما تحويه من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، وجرى استرداد جزء من المسروقات،وإيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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