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أمين الجوف يبحث مع بلدي زلوم تلبية احتياجات الخدمات

أمين الجوف يبحث مع بلدي زلوم تلبية احتياجات الخدمات
http://almnatiq.net/?p=998898
المناطق - الجوف:

ناقش أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان تلبية احتياجات أهالي بلدية زلوم من الخدمات، وتذليل المعوقات لكافة المشروعات البلدية.

جاء ذلك خلال لقاء الشرعان اليوم مع رئيس بلدي زلوم ماضي بن مشافت الرويلي، وعدد من أعضاء المجلس.

وأكد الاجتماع على أهمية التعاون والشراكة بين المجلس البلدي والأمانة لبحث الاحتياجات والمقترحات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية مطالبهم.

من جانبه أكد المهندس الشرعان حرص أمانة منطقة الجوف على التوسع في الخدمات وتنفيذ مختلف المشروعات البلدية وفق الميزانيات المعتمدة، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين في كافة مدن ومحافظات ومراكز وقرى المنطقة، وفق توجيهات سمو أمير الجوف، ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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