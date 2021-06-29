بلدية بيشة تُغلق ١٥منشأة مخالفةً للإجراءات الاحترازية في في أسبوع

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واصلت بلدية بيشة جولاتها الرقابية الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا في المنشآت التجارية المتنوعة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي.

وفي ذات السياق، قال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن الجولات تأتي امتدادًا للجولات السابقة للفرق واللجان الرقابية والصحية بالبلدية حفاظًا على الصحة العامة من هذا الوباء، مشيرًا إلى دور الأمانة ممثلةً في أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي الذي يتابع جميع الأعمال اليومية الرقابية، مبينًا أن الفرق الرقابية خلال جولاتها قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة مباشرةً، لافتاً إلى أن المخالفات التي رُصدت خلال أسبوع بلغت ١٠٤ مخالفةً في ١٣٠ جولة رقابية نتج عنها إغلاق ١٥ منشأةً خالفت الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة ومخالفات عدم تأمين المعقمات والمطهرات وملصقات التباعد علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات وغيرها من المخالفات المرصودة من الفرق الرقابية.

وشدد ابن جلبان على أنه لا تهاون في متابعة الأنشطة التجارية والإجراءات الوقائية وعدم التساهل مع المخالفين لها، مضيفًا أن الجولات الرقابية مستمرة ، مؤكدًا أهمية التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية سواء المنشآت أو مرتاديها حفاظًا على الصحة العامة، مؤكداً أن البلدية تعمل من منطلق مسؤولياتها على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية المتنوعة وهذا استدعى تكثيف الجولات الرقابية التي تقوم بدور فعال في المتابعة والرصد وتطبيق العقوبات، مطالبًا المواطنين والمقيمين بالتواصل ورفع البلاغات والمخالفات عبر ٩٤٠.