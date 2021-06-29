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الجهات الحكومية بالقصيم تشارك بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

الجهات الحكومية بالقصيم تشارك بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

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الجهات الحكومية بالقصيم تشارك بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

الجهات الحكومية بالقصيم تشارك بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
http://almnatiq.net/?p=998908
المناطق_واس

يشارك عدد من الجهات الحكومية بمنطقة القصيم بالمعرض التوعوي الذي يقام حالياً بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار “شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ الأرواح” الذي يستمر 4 أيام بمجمع العثيم مول ببريدة.
وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقصيم المنظمة للمعرض التوعوي، أن الفعاليات التي تقيمها احتفاءً باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تشتمل على المعارض التوعوية التي تقام في المرافق العامة والمجمعات التجارية والجهات الحكومية أو الخاصة للتعريف بأضرار المواد المخدرة ومكوناتها وتأثيراتها الخطيرة وكشف حقيقة تصنيع وإنتاج تلك المواد، كما يقدم المعرض استشارات حول كيفية الحصول على العلاج والتعامل السليم مع المتعاطي والتعرف على العلامات الدالة على ذلك، كما توزع مطبوعات إرشادية تتضمن العديد من مجالات التوعية والتثقيف المختلفة.
يذكر أن المعرض يشارك فيه عددٌ من القطاعات الخاصة والمتطوعين تفعيلاً لليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار “شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ الأرواح”.

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