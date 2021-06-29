وكيل إمارة حائل يدشن المعرض المصاحب لليوم العالمي لمكافحة المخدرات

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل دشن وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ في دار الملاحظة بحائل اليوم، المعرض المصاحب لليوم العالمي لمكافحة المخدرات بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد سلوم النفيعي، ومدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد.

وتجوّل آل الشيخ في أركان المعرض واطلع على برامج التوعية والإرشاد المقدمة لصغار السن واستمع لشرح حول مانفذ من برامج وماسيُقدَّم في المستقبل، حاثًّا على مضاعفة الجهود للوقاية من أخطار هذه الآفة التي تهدد المجتمع ومستقبل أبنائه, سائلا الله بأن يحفظ الوطن وقيادته وأن يتم توفيقه للجميع.