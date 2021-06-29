محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس وأعضاء جمعية منارة للعناية بالمساجد

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استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتبه بديوان المحافظة اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية منارة للعناية بالمساجد نايف بن بدر المريخي وعددا من أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمناسبة تأسيس الجمعية بمحافظة حفر الباطن.

وفي بداية اللقاء رحّب سموه برئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، ونوّه بالدور المهم والمحوري للقطاع غير الربحي الذي وضعته رؤية المملكة ضمن محاورها نحو تحقيق مجتمع حيوي بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.