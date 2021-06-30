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السفير المعلمي يلتقي وفد رئاسة أمن الدولة المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب

السفير المعلمي يلتقي وفد رئاسة أمن الدولة المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=998920
المناطق_واس

التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، مساء اليوم في مقر الوفد في نيويورك، وفد رئاسة أمن الدولة المشارك في فعاليات مؤتمر ‏الأمم المتحدة الثاني رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول أعضاء ‏الأمم المتحدة.
‏ وأكد معالي السفير المعلمي، خلال اللقاء على دور المملكة البناء في دعم جهود المجتمع الدولي في ‏مكافحة الإرهاب، وجهودها في تعزيز ثقافة السلام والحوار ومكافحة الكراهية ‏والعنصرية والاقصاء.
‏ حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة السادسة ومكافحة ‏الإرهاب في الوفد نداء أبو علي.

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