السفير المعلمي يلتقي وفد رئاسة أمن الدولة المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب

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التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، مساء اليوم في مقر الوفد في نيويورك، وفد رئاسة أمن الدولة المشارك في فعاليات مؤتمر ‏الأمم المتحدة الثاني رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول أعضاء ‏الأمم المتحدة.

‏ وأكد معالي السفير المعلمي، خلال اللقاء على دور المملكة البناء في دعم جهود المجتمع الدولي في ‏مكافحة الإرهاب، وجهودها في تعزيز ثقافة السلام والحوار ومكافحة الكراهية ‏والعنصرية والاقصاء.

‏ حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة السادسة ومكافحة ‏الإرهاب في الوفد نداء أبو علي.