المساء الفوتوغرافي يواصل فعالياتة الأسبوعية بثقافة الشمالية

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نظمت لجنة التصوير الضوئي بثقافة وفنون منطقة الحدود الشمالية ضمن برنامج المساء الفوتوغرافي الأسبوعي أساسيات التصوير الضوئي للمبتدأت وتصوير المنتجات والأطعمة.

في قاعة المجلس الثقافي بالجمعية وتخللها تطبيقات عمليه للمتدربات قدمتها المصورة الفوتوغرافية حنان زعزوع العنزي بحضور عدد من المصورات .

وقدمت العنزي في البداية تعريفاً شاملاً عن التصوير الضوئي وشرح مفصل عن مثلث التعريض وأنواع العدسات والتكوين، وأنواع الاضاءات.

وأوضح الاستاذ مفرح السويلمي رئيس قسم التصوير بالجمعيه أن برنامج المساء الفوتوغرافي من مهامة استقطاب وتدريب الموهبين والموهبات من أبناءوبنات المنطقة في لجنة التصوير الضوئي تحت إشراف مصورين متخصصين في هذا المجال وتقديم الدعم و النصائح لهم وكذلك إقامة الورش المتخصصة في كافة أنواع التصوير.