توقيع اتفاقية تعاون بين ديوانية ال حسين التاريخية وقيصرية الكتابة

المناطق_ الرياض

وقعت ديوانية ال حسين التاريخية اتفاقية تعاون مع قيصرية الكتاب في مدينة الرياض وذلك بحضور سعادة المشرف العام على الديوانية الأستاذ عبدالعزيز الحسين وسعادة الأستاذ أحمد الحمدان المشرف على قيصرية الكتاب،

وتهدف هذه الاتفاقية للتعاون في خدمة الثقافة والتراث وتعزيز مجالات الطرفين كما شملت الاتفاقية على مشاركة ديوانية آل حسين التاريخية بمناشط القيصرية وتبادل الخبرات والأنشطة والبرامج مما يسهم في خدمة المستفيدين من محبي الثقافة والكتاب في هذه المجالات كما تتيح الاتفاقية للطرفين تشجيع الكتاب وإعطاءهم مساحة للتدشين في منصة تدشين الكتب والتي تستضيفها قيصرية الرياض،

وقال الحسين: إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الديوانية في تعزيز ثقافة التوعية بأهمية التراث والحفاظ على الموروث الشعبي وتشجيع توثيق تاريخ هذا الوطن الغالي وهوا ما يتوافق مع جهود قيادتنا العظيمة.

من جانبه أكد الأستاذ أحمد الحمدان أن ديوانية ال حسين التاريخية معلم مهم والشراكة تأتي لتدعم وتعزز جهود الطرفين في خدمة هذا المجال الثري والعظيم مبدياً شكره للقائمين على الديوانية ولسعادة المستشار عبد العزيز الحسين على توقيع هذه الاتفاقية.