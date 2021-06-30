أمير جازان وسمو نائبه يعزيان الشيخ مطاعن شيبة في وفاة زوجته

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص تعازيهما ومواساتهما إلى الشيخ مطاعن بن شامي شيبة في وفاة زوجته -رحمها الله- ، وذلك إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموهما الله -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.