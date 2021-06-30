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بلدي تبوك يناقش استعدادات الأمانة لموسم الأضاحي

بلدي تبوك يناقش استعدادات الأمانة لموسم الأضاحي
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المناطق_واس

ناقش المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك، في جلسته ال 71 التي عقدها أمس استعدادات أمانة المنطقة لموسم الأضاحي لهذا العام، والتأكيد على المطابخ والمطاعم الكبرى بعدم ذبح الأضاحي إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الأمانة التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وترفع من مستويات الصحة العامة.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول اجتماعه ومنها زيادة التشجير بالشوارع الفرعية في مدينة تبوك، وتكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحسين المشهد البصري في عدد من المعالم والشواهد الحضارية بتبوك.

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