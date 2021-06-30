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«التعليم»: رصيد الحصص الأسبوعية 33 للابتدائية و25 للمرحلة المتوسطة

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«التعليم»: رصيد الحصص الأسبوعية 33 للابتدائية و25 للمرحلة المتوسطة

«التعليم»: رصيد الحصص الأسبوعية 33 للابتدائية و25 للمرحلة المتوسطة
http://almnatiq.net/?p=998958
المناطق_ الرياض

كشفت مصادر أن إجمالي رصيد الحصص الأسبوعية للمرحلة الابتدائية سيكون 33 حصة، مقابل 35 حصة للمرحلة المتوسطة وذلك في العام الدراسي الجديد.

وفي وقت سابق قالت وزارة التعليم إنها وصلت عمليات ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن جهود الوزارة للاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وتتضمن الكتب الدراسية المناهج الجديدة التي تم الإعلان عنها لمادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، وأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، ومناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة، إلى جانب تطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في مادتي العلوم والرياضيات.

وأنهت الوزارة طباعة 28,452,093 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الابتدائية، و14,767,573 مليون كتاب مدرسي للمرحلة المتوسطة، و26,886,034 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الثانوية، بإجمالي 70,105,700 مليون كتاب مدرسي لمدارس التعليم العام.

 كما أنهت طباعة 187,266 ألف كتاب مدرسي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و375,125 ألف كتاب مدرسي لمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية ورياض الأطفال وبرنامج مجتمع بلا أمية، و28,100 ألف كتاب مدرسي للعوق البصري (برايل).

يأتي هذا إضافة إلى 22,541 ألف كتاب للطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية لجميع المراحل و1,054,539 مليون كتاب مدرسي للمدارس العالمية، و55,134 ألف كتاب مدرسي للمدارس السعودية في الخارج، و160,350 ألف كتاب مدرسي للمدارس العربية بجيبوتي، و62,156 ألف دليل معلم لرياضة الدفاع عن النفس، و3,500 ألف كتاب للغة الصينية في المرحلة الثانوية؛ بإجمالي 71,863,645 مليون كتاب مدرسي للعام 1443هـ لجميع المراحل الدراسية للفصل الدراسي الأول.

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