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دورة تدريبية لمسؤولي الأمن والسلامة بصحة حفر الباطن

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دورة تدريبية لمسؤولي الأمن والسلامة بصحة حفر الباطن

دورة تدريبية لمسؤولي الأمن والسلامة بصحة حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=998961
المناطق_حفر الباطن

أختتمت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن والسلامة بوزارة الصحة اليوم دورة ” الأمن والسلامة ” لمنسوبي الأمن والسلامة في المنشآت الصحية وذلك ضمن مشروع “التدريب على التحقيق والتبليغ ” بحضور 14 متدرباً واستمرت لمدة ثلاث أيام.وتناولت الدورة التدريبية أهداف الأمن والسلامة، وكيفية التعامل مع المواد الخطرة وتصنيفها بالإضافة إلى التعريف والتوعية على المواد الخطرة ومعدات الحماية الشخصية للتعامل مع المواد الخطرة وشرح المواد الخطرة عن طريق الملصقات التحذيرية والرموز الخاصة بالمواد الخطرة إضافة إلى شرح المستجدات الحديثة في أي أزمة طارئة.

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