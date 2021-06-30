مركز لقاحات كورونا الخاص بجامعة الطائف يستقبل الفئة العمرية من 12 – 18 سنة

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شرَعَ مركز لقاحات كورونا الخاص بجامعة الطَّائف في تقديم خدماته للفئة العمرية من 12 – 18 سنة، وذلك من بداية الأسبوع الجاري في مساهمة من المركز في تقديم خدماته لكافة شرائح المجتمع.

ونوَّهت عميدة كلية الطِّب الدكتورة دلال نمنقاني بالخدمات التي يقدمها المركز والجهود الحثيثة من أجل العودة الآمنة، مشيرة إلى أن المركز يستقبل العديد من المراجعين من منسوبي الجامعة وأفراد المجتمع بطاقة استيعابية تصل إلى (500) مستفيد يومياً.

وأوضحت أن المركز يعمل به العديد من الكفاءات المؤهلة من أساتذة الكليات الصِّحيَّة ومنسوبي مركز الخدمات الطبية بالجامعة، الذين جرى تدريبهم من قبل الجامعة على جميع البروتوكولات الصِّحية الخاصَّة بجرعات لقاحات كورونا.

وأشارت الجامعة إلى أن المركز يعمل على فترتين (صباحية و مسائية) من أجل التَّسهيل على الجميع وإتاحة الفرصة لأخذ اللقاح بعد حجز موعد عن طريق تطبيق صحتي.