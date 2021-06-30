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سياحة البكيرية تعقد اجتماعها وتشكل اللجان الفرعية وتناقش مستقبل المهرجانات

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سياحة البكيرية تعقد اجتماعها وتشكل اللجان الفرعية وتناقش مستقبل المهرجانات

سياحة البكيرية تعقد اجتماعها وتشكل اللجان الفرعية وتناقش مستقبل المهرجانات
http://almnatiq.net/?p=998970
المناطق_محمد المسلم

عقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة البكيرية ، اجتماعها الثاني برئاسة محافظ البكيرية رئيس اللجنة الأستاذ محمد بن علي العريفي ، وبحضور أعضاء اللجنة وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر المحافظة .ورحب في بداية الاجتماع محافظ البكيرية بالجميع مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ على دعمه لقطاع السياحة وحرصه على إبراز الجانب السياحي للمحافظة وللمنطقة بشكل عام .وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد الموضوعات منها تشكيل لجان عمل فرعية مثل لجنة المهرجانات والترفيه التي يرأسها رئيس بلدية البكيرية المهندس عبدالله الحنيني ، ولجنة المتاحف ،  ولجنة الاستثمار ولجنة العلاقات العامة والإعلام، وكما تم التوجيه لأمين السياحة الأستاذ عبدالله الصالحي بمتابعة تشكيل اللجان ومتابعة المقترحات والرفع للمحافظ ، بالإضافة إلى الحديث عن المهرجانات الترفيهية والتسويقية والخطة المستقبلية للجنة بعد زوال جائحة كورونا بإذن الله، كما تم اختيار عضو اللجنة الأستاذ عبدالكريم الشريدة مديراً تنفيذياً للجنة.وأكد المحافظ الأستاذ محمد العريفي في ختام الاجتماع ، أن محافظة البكيرية تمتلك مقومات سياحية : طبيعية وتراثية وتاريخية ، التي ستسهم بإذن الله في مسيرة التنمية والبناء بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 .

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