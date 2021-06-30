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طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران وعسير

الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران وعسير
http://almnatiq.net/?p=998973
المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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