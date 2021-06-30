الهيئة الملكية بينبع تستعرض تجربتها البيئية أمام أعضاء المبادرة الوطنية للتشجير

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استعرضت أمس الهيئة الملكية بينبع تجربتها البيئية أمام أعضاء ( المبادرة البيئية الوطنية للتشجير في الجبيل وينبع ورابغ ) والتي تعد ركيزة من ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030م بمبادرة السعودية الخضراء.

وأعربت الهيئة الملكية عن دعمها للمبادرة وأبدت الاستعداد التام للإفادة من تجربتها في التشجير وتخضير مدنها الصناعية وخبرتها العريقة بالمجال، وتقديم جميع المعلومات والدعم بالأراضي والمواقع المتاحة لتنفيذ المبادرة بمدينة ينبع الصناعية، الذي يعكس اهتمام الهيئة بدعم مبادرة السعودية الخضراء كجزء من رؤية 2030 وكل ما من شأنه تحسين البيئة والمحافظة عليها بمدنها الصناعية.

وأثنى أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة للهيئة الملكية بينبع لدعم هذه المبادرة، وعبروا باسم لجنة مصنعي البتروكيماويات عن شكرهم للهيئة الملكية الشريك الاستراتيجي بالمساهمة مع عدد من الشركات البتروكيماوية ووزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة.