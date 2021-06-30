احدث الأخبار

رويترز: القوات الأمريكية على وشك إتمام الانسحاب من أفغانستان
أبرز المواد
 بعد 70 عام.. الصين تعلن إنهاء الحرب على الملاريا
أبرز المواد
 “بلومبيرج”: السعودية ضمن أفضل 20 دولة في العودة للحياة بعد كورونا
أبرز المواد
 العراق.. تعطيل للدوام في مدن عدة بسبب أزمة الكهرباء وارتفاع الحرارة
أبرز المواد
 أمانة الرياض تعلن أسماء المرشحين لشغل 43 وظيفة عبر منصة جدارة
منطقة الرياض
 “الصحة”: اختلاف جرعتي لقاح كورونا يحقِّق الفاعلية والأمان
محليات
 الهيئة الملكية بينبع تستعرض تجربتها البيئية أمام أعضاء المبادرة الوطنية للتشجير
منطقة المدينة المنورة
 الصحة العالمية: منطقة الشرق الأوسط دخلت الموجة الرابعة لكورونا
أبرز المواد
 لجنة مكافحة التستر التجاري بغرفة ينبع تعقد اجتماعها الأول
منطقة المدينة المنورة
 الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران وعسير
أبرز المواد
 سياحة البكيرية تعقد اجتماعها وتشكل اللجان الفرعية وتناقش مستقبل المهرجانات
أبرز المواد
 مركز لقاحات كورونا الخاص بجامعة الطائف يستقبل الفئة العمرية من 12 – 18 سنة
أبرز المواد
رويترز: القوات الأمريكية على وشك إتمام الانسحاب من أفغانستان

رويترز: القوات الأمريكية على وشك إتمام الانسحاب من أفغانستان

أبرز المواد
بعد 70 عام.. الصين تعلن إنهاء الحرب على الملاريا

بعد 70 عام.. الصين تعلن إنهاء الحرب على الملاريا

أبرز المواد
“بلومبيرج”: السعودية ضمن أفضل 20 دولة في العودة للحياة بعد كورونا

“بلومبيرج”: السعودية ضمن أفضل 20 دولة في العودة للحياة بعد كورونا

أبرز المواد
العراق.. تعطيل للدوام في مدن عدة بسبب أزمة الكهرباء وارتفاع الحرارة

العراق.. تعطيل للدوام في مدن عدة بسبب أزمة الكهرباء وارتفاع الحرارة

أبرز المواد

الهيئة الملكية بينبع تستعرض تجربتها البيئية أمام أعضاء المبادرة الوطنية للتشجير

الهيئة الملكية بينبع تستعرض تجربتها البيئية أمام أعضاء المبادرة الوطنية للتشجير
http://almnatiq.net/?p=998983
المناطق - واس

استعرضت أمس الهيئة الملكية بينبع تجربتها البيئية أمام أعضاء ( المبادرة البيئية الوطنية للتشجير في الجبيل وينبع ورابغ ) والتي تعد ركيزة من ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030م بمبادرة السعودية الخضراء.
وأعربت الهيئة الملكية عن دعمها للمبادرة وأبدت الاستعداد التام للإفادة من تجربتها في التشجير وتخضير مدنها الصناعية وخبرتها العريقة بالمجال، وتقديم جميع المعلومات والدعم بالأراضي والمواقع المتاحة لتنفيذ المبادرة بمدينة ينبع الصناعية، الذي يعكس اهتمام الهيئة بدعم مبادرة السعودية الخضراء كجزء من رؤية 2030 وكل ما من شأنه تحسين البيئة والمحافظة عليها بمدنها الصناعية.
وأثنى أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة للهيئة الملكية بينبع لدعم هذه المبادرة، وعبروا باسم لجنة مصنعي البتروكيماويات عن شكرهم للهيئة الملكية الشريك الاستراتيجي بالمساهمة مع عدد من الشركات البتروكيماوية ووزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة.

روابط ذات صلة

لجنة مكافحة التستر التجاري بغرفة ينبع تعقد اجتماعها الأول

لجنة مكافحة التستر التجاري بغرفة ينبع تعقد اجتماعها الأول
السديس يدشن مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية بمعهدي الحرمين الشريفين وكليتيهما

السديس يدشن مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية بمعهدي الحرمين الشريفين وكليتيهما
أمير المدينة المنورة يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.. إنتاج 19.5مليون مصحف سنويا

أمير المدينة المنورة يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.. إنتاج 19.5مليون مصحف سنويا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*