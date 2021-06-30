احدث الأخبار

رويترز: القوات الأمريكية على وشك إتمام الانسحاب من أفغانستان
أبرز المواد
 بعد 70 عام.. الصين تعلن إنهاء الحرب على الملاريا
أبرز المواد
 “بلومبيرج”: السعودية ضمن أفضل 20 دولة في العودة للحياة بعد كورونا
أبرز المواد
 العراق.. تعطيل للدوام في مدن عدة بسبب أزمة الكهرباء وارتفاع الحرارة
أبرز المواد
 أمانة الرياض تعلن أسماء المرشحين لشغل 43 وظيفة عبر منصة جدارة
منطقة الرياض
 “الصحة”: اختلاف جرعتي لقاح كورونا يحقِّق الفاعلية والأمان
محليات
 الهيئة الملكية بينبع تستعرض تجربتها البيئية أمام أعضاء المبادرة الوطنية للتشجير
منطقة المدينة المنورة
 الصحة العالمية: منطقة الشرق الأوسط دخلت الموجة الرابعة لكورونا
أبرز المواد
 لجنة مكافحة التستر التجاري بغرفة ينبع تعقد اجتماعها الأول
منطقة المدينة المنورة
 الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران وعسير
أبرز المواد
 سياحة البكيرية تعقد اجتماعها وتشكل اللجان الفرعية وتناقش مستقبل المهرجانات
أبرز المواد
 مركز لقاحات كورونا الخاص بجامعة الطائف يستقبل الفئة العمرية من 12 – 18 سنة
أبرز المواد
رويترز: القوات الأمريكية على وشك إتمام الانسحاب من أفغانستان

رويترز: القوات الأمريكية على وشك إتمام الانسحاب من أفغانستان

أبرز المواد
بعد 70 عام.. الصين تعلن إنهاء الحرب على الملاريا

بعد 70 عام.. الصين تعلن إنهاء الحرب على الملاريا

أبرز المواد
“بلومبيرج”: السعودية ضمن أفضل 20 دولة في العودة للحياة بعد كورونا

“بلومبيرج”: السعودية ضمن أفضل 20 دولة في العودة للحياة بعد كورونا

أبرز المواد
العراق.. تعطيل للدوام في مدن عدة بسبب أزمة الكهرباء وارتفاع الحرارة

العراق.. تعطيل للدوام في مدن عدة بسبب أزمة الكهرباء وارتفاع الحرارة

أبرز المواد

أمانة الرياض تعلن أسماء المرشحين لشغل 43 وظيفة عبر منصة جدارة

أمانة الرياض تعلن أسماء المرشحين لشغل 43 وظيفة عبر منصة جدارة
http://almnatiq.net/?p=998990
المناطق - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين والمرشحات لإجراء المقابلات الشخصية لشغل 43 وظيفة هندسية وإدارية وقانونية عبر منظومة التوظيف (منصة جدارة) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ودعت الأمانة  المرشحين والمرشحات المعلنة أسماؤهم الحضور لمقر أمانة منطقة الرياض لإجراء المقابلات الشخصية ومطابقة أصل وصورة الهوية الوطنية، وأصل وصورة وثيقة التخرج موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وتقديم معادلة وزارة التعليم للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، إضافة إلى السيرة الذاتية مدونًا فيها رقم جوال المرشح والبريد الإلكتروني.

وأشارت الأمانة إلى أن على من لم يحضر أو تحضر لتسليم الوثائق وحضور المقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحدد خلال الرسائل النصية سيعتبر ذلك عزوفًا منه أو منها عن رغبته في التوظيف، مؤكدة أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد عن طلب المتقدم أو المتقدمة، مبينة أن المقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي، فيما للاطلاع على الأسماء عبر  موقع أمانة الرياض .

روابط ذات صلة

توقيع اتفاقية تعاون بين ديوانية ال حسين التاريخية وقيصرية الكتابة

توقيع اتفاقية تعاون بين ديوانية ال حسين التاريخية وقيصرية الكتابة
شرطة منطقة الرياض: القبض على (3) مواطنين ارتكبوا (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي

شرطة منطقة الرياض: القبض على (3) مواطنين ارتكبوا (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي
الإطاحة بـ (3) مواطنين تخصصوا في سرقة المنازل

الإطاحة بـ (3) مواطنين تخصصوا في سرقة المنازل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*