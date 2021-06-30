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“بلومبيرج”: السعودية ضمن أفضل 20 دولة في العودة للحياة بعد كورونا

“بلومبيرج”: السعودية ضمن أفضل 20 دولة في العودة للحياة بعد كورونا
http://almnatiq.net/?p=998996
المناطق - الرياض

كشفت وكالة بلومبيرج أن السعودية ضمن افضل 20 دولة بالعالم والأولى عربيا، في العودة للحياة وإعادة فتح الاقتصاد في اعقاب جائحة كورونا.

واعتمدت بلومبيرج في تقييمها على عدة مقاييس مثل: مدى انفتاح الاقتصاد على العالم، وسهولة التنقل داخل وخارج البلاد، و ونسبة الوفيات إلى عدد الإصابات، وحرية الحركة وتافي قطاع الطيران (وفقا لموقع رويا اليوم).

وضمت القائمة الدول التالية (حسب الترتيب تصاعديا)، 1- الولايات المتحدة. 2- نيوزيلندا. 3-سويسرا. 4 إسرائيل. 5- فرنسا. 6- إسبانيا. 7- أستراليا. 8- البر الرئيسي للصين. 9- بريطانيا. 10- كوريا الجنوبية. 11- النرويج. 13- سنغافورة. 14- تركيا، 15- المملكة العربية السعودية. 16- بلجيكا. 17- فنلندا. 18- الإمارات العربية المتحدة. 19- اليونان. 20- رومانيا.

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