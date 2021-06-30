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إدراج اللغة الصينية في ٨ مدارس العام المقبل.. والدفاع عن النفس منهج تعليمي لكافة المراحل

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في منطقة الرياض وجدة والمنطقة الشرقية

إدراج اللغة الصينية في ٨ مدارس العام المقبل.. والدفاع عن النفس منهج تعليمي لكافة المراحل

إدراج اللغة الصينية في ٨ مدارس العام المقبل.. والدفاع عن النفس منهج تعليمي لكافة المراحل
http://almnatiq.net/?p=999014
المناطق - الرياض

تعتزم وزارة التعليم إدراج منهج اللغة الصينية في 8 مدارس ضمن خطتها التعليمية للعام المقبل، كمادة اختيارية للصفين الثاني والثالث الثانوي.

وأوضحت المصادر، وفقا لـ”العربية”، المناطق التعليمية التي سيطبق بها هذا المنهج، وهي منطقة الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، فضلا عن إدراج منهج “التربية البدنية والدفاع عن النفس” للبنين والبنات بجميع المراحل.

وتعتزم الوزارة إبقاء منهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي، وتوجيه منهج التفكير الناقد للصفين الثالث المتوسط والأول الثانوي، مع اقتصار مادة المهارات الرقمية على الصف الرابع الابتدائي.

ويبلغ إجمالي الحصص الأسبوعية للمرحلة الابتدائية 33 حصة، بينما سيبلغ عدد حصص المرحلة المتوسطة نحو 35 حصة.

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