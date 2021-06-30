سكان المملكة أنفقوا أكثر من 8.3 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي

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أعلن البنك المركزي عن أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (20 – 26 يونيو)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.

وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق 8.36 مليار ريال عبر 94.1 مليون عملية، وارتفعت قيمة العمليات بنسبة 0.8% مقارنة بالأسبوع السابق له، بفارق نحو 68 ألف ريال، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات 1.27 مليار ريال، تلاها المطاعم والمقاهي بـ 1.17 مليار ريال.

وأنفق المستهلكون على “قطاعات أخرى” أكثر من 1.1 مليار ريال، و777 مليون ريال على السلع والخدمات المتنوعة، و673 مليون ريال على قطاع الصحة، و598 مليون ريال على الملابس والأحذية، و509 ملايين ريال على محطات الوقود.

كما أنُفقت 493 مليون ريال على قطاع النقل، و362 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و298.6 مليون ريال على الأثاث، و265.5 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و250.7 مليون ريال على المجوهرات.